توزيع مستلزمات نظافة على 175 مهاجرا في مركز إيواء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 02:15 مساء
مستلزمات نظافة مخصصة للمهاجرين في مركز إيواء طريق السكة بطرابلس، 27 أبريل 2020، (مكتب المفوضية في ليبيا)

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة، مواد أساسية ومستلزمات النظافة على 175 من المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لمساعدة اللاجئين في ظل تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان مكتب المفوضية في ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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في حين نظمت بعثة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا دورة تدريبية لـ30 مختصة في التوليد وأمراض النساء والممرضات، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت البعثة، في بيان اليوم على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن هذه الفعالية تأتي في إطار دعم العاملين بالمرافق الصحية لمكافحة الفيروس، بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه جرى تدريب نحو 190 عاملًا في مجال الصحة بليبيا عبر المنظمات الأممية.

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