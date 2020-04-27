المصرف المركزي: التعامل مع الجمهور من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 01:06 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التعامل بالنسبة للجمهور في المصارف بداية من غد الثلاثاء (28 أبريل) سيكون من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، بينما يكون دوام الموظفين من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وأوضحت رسالة صادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اليوم الإثنين، أن هذه المواعيد تأتي بناء على قرار حظر التجول المعلن من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب صفحة المصرف على موقع «فيسبوك».

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كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر الخميس الماضي تقليص ساعات حظر التجول على أن تبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من 28 أبريل الجاري، لمدة عشرة أيام. وشدد المجلس الرئاسي في القرار الجديد على أن «يستمر الإقفال الكامل للمحال التجارية الكبيرة بكافة مناشطها».

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن «يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10%) من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات حظر التجول المسموح بها أيام الحظر».

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