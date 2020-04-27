تجهيز مراكز لعلاج المصابين بـ«كورونا» في غريان ونالوت وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 12:00 مساء
المقر الرسمي المخصص للعزل الصحي بسبها، 13 أبريل 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الصحة في حكوم الوفاق تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلديات الزنتان وغريان ونالوت ويفرن وسبها.

وتسلم عمداء البلديات إمدادات وعتادا طبيا لتشغيل تلك المراكز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وجرى تكليف بعض الشركات بأعمال إنشاء تلك المراكز ضمن خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

وتحدث عدد من المسؤولين في القطاع الصحي بتلك البلديات في مقطع فيديو نشرته صفحة الوزارة، كاشفين عن أن نسة الإنجاز في تهيئة تلك المراكز تتراوح بين 80 و85%، كما أشاروا إلى توفير أسرة رعاية وإيواء لها، إضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج المصابين.

اقرأ أيضا: تجهيز مركز علاج «كورونا» في صرمان

وأمس الأحد، انتهت وزارة الصحة من تجهيز مركز لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بالفيروس في مستشفى صرمان التعليمي، ويضم 16 سرير إيواء وأربعة أسرَّة عناية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير جنوب أفريقي يعتذر عن عبارات «مسيئة» للإسلام وجّهها شرطي لمصلين
دولى
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالمة تكشف سبب انتشار الأوبئة