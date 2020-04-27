النهر الصناعي: بدء وصول المياه تدريجيا لطرابلس

خريطة لمسارات النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، اليوم الإثنين، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس من الساعة الرابعة صباحا مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

كان الجهاز أكد أمس الأحد أن المياه ستعود بنهاية اليوم الإثنين، مشيرا إلى استكمال أعمال استبدال الصمام المعطل بشكل مفاجئ منذ 23 أبريل الجاري، بموقع الشويرف.

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وأوضح أن استبدال الصمام جاء «حرصاً على سلامة محطة التحكم بالتدفق من أعطال جسيمة يصعب صيانتها»، لافتا إلى خفض معدل تدفق المياه إلى (50%)، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

ونوه الجهاز بأنه لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن، لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه.