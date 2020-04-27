تعديل معدات في أبوسليم لاستخدامها في مواجهة «كورونا» بجهود ذاتية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 10:55 صباحا
معدات تستخدم في مكافحة الجراد والآفات عدلت لاستخدامها في مواجهة وباء كورونا، 26 أبريل 2020، (بلدية أبوسليم)

أعلنت بلدية أبوسليم تنفيذ تعديلات في معدات لديها من أجل استخدامها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فريق الأزمة والطوارئ المكلف بمجابهة الفيروس.

وجرى تعديل أسطول الجرارات وخزانات الرش الحركي المستخدمة في مكافحة الجراد وغيره من الآفات لتصبح جاهزة لتعقيم الشوارع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض»: 85% نسبة جاهزية غرف العزل المخصصة لحالات «كورونا»

وأشار البيان إلى عدم تلقي البلدية أي مساعدة من أجل مكافحة الفيروس، منوها بأن الفترة الماضية شهدت زيادة في وتيرة العمل الميداني في رش وتعقيم المحال والمناطق داخل البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير جنوب أفريقي يعتذر عن عبارات «مسيئة» للإسلام وجّهها شرطي لمصلين
دولى
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالمة تكشف سبب انتشار الأوبئة