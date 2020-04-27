تعديل معدات في أبوسليم لاستخدامها في مواجهة «كورونا» بجهود ذاتية

معدات تستخدم في مكافحة الجراد والآفات عدلت لاستخدامها في مواجهة وباء كورونا، 26 أبريل 2020، (بلدية أبوسليم)

أعلنت بلدية أبوسليم تنفيذ تعديلات في معدات لديها من أجل استخدامها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فريق الأزمة والطوارئ المكلف بمجابهة الفيروس.

وجرى تعديل أسطول الجرارات وخزانات الرش الحركي المستخدمة في مكافحة الجراد وغيره من الآفات لتصبح جاهزة لتعقيم الشوارع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى عدم تلقي البلدية أي مساعدة من أجل مكافحة الفيروس، منوها بأن الفترة الماضية شهدت زيادة في وتيرة العمل الميداني في رش وتعقيم المحال والمناطق داخل البلدية.