عقوب: تجنبنا مرحلة الخطر في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 10:30 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: وال بنغازي)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب إن البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموقتة «تجنبت مرحلة الخطر» في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إلا أنه عاد وحذر من حدوث أزمة حال عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي بالنسبة للعالقين العائدين من الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأحد.

وأوضح أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزة لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وحتى انتهائه بعد 14 يوما.

وأهاب وزير الصحة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي يقوي الجهاز المناعي.

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وأمس الأحد، وصل أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر إلى البلاد، وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا، حسب تصريحات مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عبدالمنعم أسويكر،

وأضاف أسويكر أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل طبرق.

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