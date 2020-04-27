سرقة أسلاك كهرباء في زليتن

حانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في زليتن، 26 أبريل 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية في إحدى المناطق الواقعة في نطاق إدارة توزيع زليتن.

ونفذ العاملون في الشركة أعمال استبدال تلك الأسلاك وصيانة أعمدة الكهرباء في المنطقة، حسب صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وكانت شركة الكهرباء أطلقت مناشدة للمواطنين، ليل الأحد - الاثنين، التدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وأهابت الشركة بـ«أبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي».

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وبحسب الشركة «تأتي هذه المناشدة تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقية خاصة خلال شهر رمضان المبارك».