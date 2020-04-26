عملية «إيريني» تبدأ تنفيذ أولى مهامها في مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

خريطة توضيحية لمسار أولى مهام عملية «إيريني»، 26 أبريل 2020 «Itamilradar»

دخلت العملية الأوروبية «إيريني» لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيز التفعيل، اليوم الأحد، حيث نشر موقع الرادارات الإيطالي «Itamilradar»، تفاصيل أولى مهام العملية التي قوبلت باعتراض رسمي من حكومة الوفاق الوطني.

وذكر الموقع أنه تم «تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني الجديدة».

وأوضح «غادرت طائرة فيرتشايلد دورنير SA-227DC (N919CK) من Sigonella AB صباح اليوم (الأحد) حوالي 06:00 صباحا» وأن الطائرة «قامت بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، وهبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة سيغونيلا الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية، في الساعة 12:32 بتوقيت وسط أوروبا».

«هدف رئيسي»

ووفق الموقع نفسه، فإن العملية إيريني تستهدف بشكل رئيسي «دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، وإلى جانب هذا الهدف الرئيسي، فإن عملية Irini لديها سلسلة من المهام الثانوية، وستوفر المراقبة والمراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم».

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كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الخميس، اعتراض حكومة الوفاق على عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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وقال السراج في بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011» بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

جدل أممي

من جهتها، تطالب روسيا مرارا عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بضرورة توافق المهمة الأوروبية مع قرار مجلس الأمن رقم 2292. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأنشأ بموجب قراره رقم «2292» في العام 2016 إجراءً خاصًا لعمليات التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وقالت البعثة الروسية لدى مجلس الأمن في الثامن من أبريل الجاري في بيان لها «لا يزال شاغلنا الرئيسي هو إذا كانت عملية إيريني متوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2292»، مضيفة أن بلادها «ستدرس نشاط العملية الأوروبية لتحديد ما إذا كانت العملية تحتاج لتفويض جديد من مجلس الأمن».

وجددت البعثة تأكيد بلادها ضرورة «التشاور مع الليبيين في جميع الأمور» مؤكدة أن «الليبيين هم الذين ينبغي أن يمسكوا مستقبل بلادهم بأيديهم».

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بدوره، علق مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، في تصريحات أخيرة نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، على إطلاق العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا، بالقول إن «أي مراقبة يجب أن تكون شفافة وشاملة جميع حدود ليبيا بعدما انتهك حظر الأسلحة علانية».

وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية «إيريني» عبر سفن حربية وسط البحر الأبيض المتوسط لتفتيش السفن المشتبه في تمريرها أسلحة إلى دولة ليبيا.