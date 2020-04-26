«مكافحة الأمراض» يدعم فرع مصراتة بجهاز تحليل PCR BIORAD

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 10:25 مساء
وصول جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة, 25 إبريل 2020 (اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة)

أعلن مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة، المهندس أشرف قدح، تسلم اللجنة اليوم الأحد جهاز تحليل PCR BIORAD من الإدارة العامة للمركز الوطني بطرابلس.

وبحسب بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، يضاف الجهاز الجديد لجهاز آخر تسلمته اللجنة أمس من منتسبي غرفة التجارة والصناعة بمصراتة.

وأوضحت اللجنة أنها ستبدأ التجهيزات غداً صباحاً لتشغيل الجهاز، ومن المتوقع ان يبدأ العمل الفعلي وإجراء التحاليل بمختبرات الفرع بعد إجراء عمليات التركيب والمعايرة والاعتماد نهاية الأسبوع.

وصول جهاز «PCR» للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة بدعم من رجال الأعمال

وأمس السبت، سلمت لجنة منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، جهاز «PCR» للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

يذكر أن لجنة منتسبي الغرفة تشكَّلت عن طريق غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، لجمع تبرعات رجال الأعمال في المدينة وتسخيرها لدعم مكافحة هذه الأزمة من معدات طبية وتوفير احتياجات المستشفيات ومراكز العزل ومراكز الكشف المبكر.

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