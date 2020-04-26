وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر إلى بلدية طبرق

أحد العالقين في مصر لدى وصوله إلى طبرق, 26 أبريل 2020. (الإنترنت)

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر فجر اليوم الأحد.

وبحسب أسويكر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، دخل الليبيون العالقون إلى أرض الوطن بسلام وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا.

وأضاف أسويكر أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل بلدية طبرق.

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وتابع أن من بين الـ400 شخص كان هناك حالة تعاني من فشل كلوي، تسلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ووفرت لها العناية الطبية اللازمة لتخضع للحجر الصحي على مدار الـ14 يوماً القادمة.

يذكر أن اللجنتين الرئيسية والفرعية ببلدية طبرق حددتا مقرا للحجر الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتولى متابعتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق.