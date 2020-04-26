«مكافحة الأمراض»: 85% نسبة جاهزية غرف العزل المخصصة لحالات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 07:37 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. بدر الدين بشير النجار، إن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا»، بلغت 85%.

وأشار بدرالدين، في بيان للمركز اليوم، إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات «كورونا» كمثال، مضيفًا أن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرًا منهم 30 غرفة عناية مجهزة بأدق الإمكانات.

توصية لـ«مكافحة الأمراض» بعدم نشر أية معلومات شخصية عن مرضى «كورونا»

جاء تصريح النجار، عقب زيارة قامت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى «كورونا» في كل من معيتيقة ومستشفى العيون وسفينة بن عوف.

وأضاف د. النجار أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار الفيروس.

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