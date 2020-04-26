بسبب قلة الإمكانيات.. مدير أمن أجدابيا يتوسط لإثناء اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية عن الاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 07:04 مساء
مدير أمن أجدابيا مع اللجنة الطبية الاستشارية في المدينة, 25 أبريل 2020, (مديرية أمن أجدابيا)

بحث رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، مع اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية بالمدينة، أسباب تلويح أعضائها بالاستقالة.

وبحسب بيان لمديرية أمن أجدابيا، فإن اللقاء عقد مساء أمس السبت بمقر مركز الأمراض السارية (الصدرية).

فيما أكد رئيس اللجنة الفرعية الدكتور مبروك الغول، أن أسباب الاستقالة جاءت لقلة إمكانيات اللجنة وتهميشها وتقصير اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة بعدم دعم اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية أجدابيا.

ولفت العقيد الشكري إلى أن مدينة أجدابيا تحظى باهتمام خاص من كل وزارات ومؤسسات وإدارات وهيئات وأجهزة الدولة، مؤكدا أنه يتفهم موقف بعض أعضاء اللجنة الفرعية، لحرصهم علي المدينة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، «ولكن يجب ألا تكون مطالباتنا بأي إمكانيات، من اللجنة العليا أو اللجنة الاستشارية العليا عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات أو إعلان الاستقالة».

وشدد الشكري على أن الإمكانيات المطلوبة ستصل بوقتها وعبر القنوات الرسمية، «فقط هي مسألة وقت وإمكانيات فحسب».

في سياق متصل ناقش الشكري مع اللجنة الاستشارية آخر المستجدات والتجهيزات للعائلات العالقة وكيفية استقبالهم وتسكينهم في فندق أجدابيا، حيث تم إعطاء إشارة الجاهزية التامة للبدء في استقبال العالقين خارج البلاد.

وفي النهاية أكد الشكري احترام مطالب اللجنة الاستشارية الفرعية، ووعدهم بمخاطبة الجهات الرسمية وتوفير الإمكانيات للجنة خاصة والمدينة عامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»