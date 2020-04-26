«مكافحة الأمراض» يطلق حملة «كلنا واحد ضد فيروس كورونا» للتوعوية من مخاطر الوباء

حملة توعوية تحت اسم «كلنا واحد ضد فيروس كورونا», (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أطلقت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حملة توعوية تحت اسم «كلنا واحد ضد فيروس كورونا».

وبحسب بيان للمركز اليوم، شملت الحملة التوعوية تركيب 100 لوحة طرقية وزعت على كافة المدن الليبية «طرابلس، مصراتة، سبها، درنة، بنغازي، سرت، الزاوية، غريان، زوراة، أجدابيا، شحات، البيضاء، طبرق، راس اجدير).

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كما شملت الحملة تقديم التوعية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، من خلال مطبوعات نشرت على المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة مدن البلاد.

وتتضمن الحملة أيضا إنتاج عدد من الأعمال التوعوية المرئية والمسموعة، وزعت على بعض القنوات الإعلامية، فضلا عن إعطاء أيام علمية للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع ملف فيروس كورونا المستجد وتعليمهم كيفية التعامل مع الملف من حيث الوقاية.