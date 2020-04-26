انقطاع الكهرباء عن السواني والعزيزية بسبب سرقة 1400 متر أسلاك

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن منطقتي السواني والعزيزية، نتيجة سرقة نحو 1400 متر من الأسلاك الكهربائية.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فقد ورد إليها بلاغ عن قيام مجموعة من اللصوص «المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم» بالاعتداء على خط المذبح الآلي بدائرة توزيع السواني وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 600 متر، مما تسبب في فقد التغذية عن 6 محولات وانقطاع التيار عن منازل المواطنين.

وأضافت أنها تلقت أيضا بلاغا عن استمرار سرقة الأسلاك بخط الأوغانة بدائرة توزيع العزيزية تقدر بمسافة 800 متر، مما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي بعض منازل المواطنين.

وناشدت الشركة كافة الأجهزة الأمنية ببلدية الجفارة بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة «من هذا العبث»، الذي يكلف الشركة أموالا طائلة ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناتهم.