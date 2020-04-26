وصول أول سفينة شحن من صفاقس إلى ميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 01:19 مساء
ناقلة وقود في ميناء طرابلس البحري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق وصول أول سفينة شحن إلى ميناء طرابلس البحري قادمة مباشرة من ميناء صفاقس التونسي، على متنها 134 حاوية بضائع، اليوم الأحد.

وأضاف أن تشغيل هذا الخط يأتي «لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين ميناءي صفاقس وطرابلس»، حسب صفحة المكتب على موقع «فيسبوك».

وقال المكتب إن وصول السفينة جاء نتيجة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في كل من ليبيا وتونس من خلال غرفة التجارة المشتركة، وبين مصلحتي الموانئ والنقل البحري في البلدين.

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كانت وزارة النقل التونسية أعلنت، أمس، إطلاق الخط البحري بين ميناءي صفاقس وطرابلس، بعد تأثر المبادلات التجارية عبر الحدود البرية نتيجة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة إن إطلاق الخط البحري يهدف إلى تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ودعم جهود المصدرين والناقلين البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

وتسبب إغلاق ليبيا وتونس حدودهما البرية كإجراء وقائي ضد فيروس «كورونا» منذ 20 مارس الماضي، في توقف حركة المبادلات التجارية بين البلدين، في وقت ظلت عشرات الشاحنات الليبية عالقة بالقرب من معبر رأس اجدير بتونس.

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