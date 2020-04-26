تجهيز مركز علاج «كورونا» في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 01:01 مساء
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)

انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تجهيز مركز لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مستشفى صرمان التعليمي، لخدمة أية حالة إصابة في المدينة.

ويتكون المركز من 16 سرير إيواء وأربعة أسرَّة عناية مركزة، وقد أرسلت له الوزارة خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية شملت، أسرَّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات، حسب صفحة المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

اقرأ أيضًا: وكيل شؤون ديوان «الحكم المحلي» يزور بلديتي صبراتة وصرمان

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 61 حالة، توفي اثنان منهم، وتعافي 18، فيما لا يزال 41 حالة نشطة، حتى أمس السبت، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»