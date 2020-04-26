تجهيز مركز علاج «كورونا» في صرمان

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)

انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تجهيز مركز لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مستشفى صرمان التعليمي، لخدمة أية حالة إصابة في المدينة.

ويتكون المركز من 16 سرير إيواء وأربعة أسرَّة عناية مركزة، وقد أرسلت له الوزارة خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية شملت، أسرَّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات، حسب صفحة المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

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وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 61 حالة، توفي اثنان منهم، وتعافي 18، فيما لا يزال 41 حالة نشطة، حتى أمس السبت، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (الإنترنت)