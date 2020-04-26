شركة الكهرباء توضح سبب الانقطاع المتكرر للتيار في عدد من المناطق

مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الانقطاع المتكرر للتيار في عدد من المناطق يعود إلى خروج عدد من وحدات التوليد بمحطتي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه من غاز وسائل خفيف وسائل ثقيل؛ وذلك بسبب قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح.



وأوضحت الشركة في بيان منتصف ليلة أمس السبت، أن قفل صمام الغاز في سيدي السائح اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل غير المتوافر بالكميات المطلوبة، مشيرة إلى تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط أن عدم توافر الوقود السائل يعود إلى «إقفال الحقول النفطية، وتدني حجم المخصصات للميزانية التشغيلية للمؤسسة»، حسب البيان المنشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».



وأكد البيان أن «فتح تزويدات الغاز مهم للغاية، وأنه بإعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي، ولن يكون هناك عجز في هذه الفترة»، مشيرة إلى أن الاعتماد الخاص بتشغيل وحدات التوليد بالوقود السائل يكلف الدولة مبالغ مضاعفة مقارنة بتكلفة استخدام الغاز.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت في اجتماع عقد في 14 أبريل الجاري، وضم ممثلين عن المؤسسة ووزارة المالية بحكومة الوفاق وشركة الكهرباء، «عدم قدرتها على تلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود الخفيف والثقيل نتيجة عدم تحصلها على المخصصات المالية للإيفاء بذلك».

فيما أوضحت شركة الكهرباء أن احتياجاتها من الوقود الخفيف والثقيل زادت بشكل مضاعف نتيجة إقفال صمام خط الغاز المغذي لمحطات التوليد في المنطقة الغربية.