مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط «أكبر تاجر خمور»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 10:29 صباحا
من الخمور المضبوطة مع التاجر. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على ما وصفته بـ«أكبر تاجر خمور في المدينة»، مشيرة إلى أنه «أحد أبناء ما يعرف بـ(الحول)».

ووصفت المديرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القبض على تاجر الخمور بأنه «ضربة قوية لِتجار المواد المُسكرة في منطقة الماجوري»، مشيرة إلى تعرض عناصر «قسم شُرطة النجـدة لمقاومة عنيفة خلال كمين مُحكم للتاجر».

ونوه البيان إلى «اعتراف المتهم بقيامه بإعداد وتجهيز هذه المصانع لإعداد الخمور محلية الصنع التي تعتبر من أكبر مصانع الخمور»، و«اعترف بعدة قضايا، واتضح أنه مطلوب لأكثر من عشرين محضرا لعدة جهات مختلفة وفي العديد من القضايا». وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال التهم، وعرض على النيابة العامة.

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