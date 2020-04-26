إغلاق محال ملابس ومواد غذائية في تاجوراء وعين زارة

أعضاء الحرس البلدي طرابلس يغلقون محل ملابس في تاجوراء. (صفحة الحرس البلدي بموقع فيسبوك)

أعلن الحرس البلدي في طرابلس إغلاق عدد من المحال التي تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محظورة، ومحال بيع ملابس، ومقهى، أمس السبت، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

في تاجوراء، جرى إغلاق عدد من محال بيع الملابس بالشمع الأحمر وإحالة أصحابها للتحقيق، وذلك لمخالفتهم قرار الحظر التجول، كما جرى قفل مقهى مخالف قرار الحظر وإحالة صاحبه للتحقيق، حسب صفحة الحرس على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: إغلاق محال تبيع مواد غذائية محظورة ولحوما فاسدة في طرابلس

أما في عين زارة، فأغلق أعضاء الحرس محلاً لبيع المواد الغذائية ضبط داخله مواد منتهية الصلاحية معروضة للبيع، كما أنه مخالف لقرار الحظر، كما تم إلزام أصحاب المحال الغذائية والقصابين في المنطقة بوضع الأسعار المحدد سعرها بالقرار رقم «101 لسنة 2020» بمكان بارز؛ محذرين من اتخاذ أقسى العقوبات مع كل من يخالف ذلك.