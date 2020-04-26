مديرية أمن صبراتة تنفي إخراج المواطنين من أحياء سكنية في 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 09:25 صباحا
مركبات أمنية تتفقد مدن الساحل الغربي ضمن حملة للمحافظة على الاستقرار فيها، 18 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

نفت مديرية أمن صبراتة صحة الأنباء المتداولة عن إخراج المواطنين من أحياء سكنية في 3 مناطق.

وقالت المديرية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، «نتابع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها بوجود معلومات عن إخراج المواطنين من الأحياء السكنية الموجودة في عمارات الهيش، ودحمان والبحر».

وأضافت «نطمئن الإخوة سكان هذه العمارات لا جود لمثل هذه الأخبار، وأنها عارية من الصحة، ما هي إلا إشاعات الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار داخل بلدية صبراتة».

وفي الثالث عشر من أبريل الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق السيطرة على عدة مدن في الساحل الغربي من بينها صبراتة وصرمان، وفي اليوم نفسه كلف وزير الداخلية المفوض  فتحي باشاغا العميد عبدالله العارف علي المحجوبي بمهام مدير أمن صرمان.

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