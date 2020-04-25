الهلال الأحمر يوزع سلة غذائية متكاملة للنازحين من طرابلس في زوارة

الهلال الأحمر فرع زوارة يوزع سلة غذائية متكاملة للنازحين من طرابلس, 25 يناير 2020. (الهلال الأحمر الليبي)

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع زوارة، توزيع سلة غذائية متكاملة للنازحين من مدينة طرابلس المقيمين.

وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث زوارة.

وتستقبل مدينة زوارة عديد النازحين من الحرب جنوب طرابلس، بين قوات الوفاق وقوات القيادة العامة، الدائرة من الرابع من أبريل 2019،، التي خلقت عشرات الآلاف من النازحين حتى الآن.

السفير الأميركي يتعرف إلى أنشطة جمعية الهلال الأحمر ويأمل بنهاية النزاع الليبي

ويوم الأربعاء الماضي، أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الإدريسي، السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة، الذي تقوم به الجمعية باعتبارها أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا.

وأوضحت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه من خلال شبكتها التي تتكون من أكثر من 36 فرعًا، و8000 متطوع في جميع أنحاء البلاد، «تقف جمعية الهلال الأحمر الليبي على الخطوط الأمامية من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين، والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد».

وأعرب السفير ريتشارد نورلاند عن رغبة الولايات المتحدة الأميركية «في رؤية نهاية للنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر، الذي يتهدد الصحة العامة في ليبيا».

وعبر السفير الأميركي عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به أمين جمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الإدريسي، ومتطوعو الجمعية. وقال: «إن ليبيا محظوظة لأن لديها أشخاصًا من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم».