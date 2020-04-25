«الرئاسي» يمدد حظر الملاحة الجوية 15 يوما

شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم.

ويستثنى من القرار، الذي نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجهم بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي.

وكان المجلس الرئاسي أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.