شركة الكهرباء: عودة التيار إلى عمارات النجيلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 07:51 مساء
جانب من أعمال صيانة أعمدة الكهرباء بجوار عمارات النجيلة، 25 أبريل 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عودة التيار إلى عمارات النجيلة بعد استبدال فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع جنزور الأعمدة التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء حرق القمامة مساء أمس.

واندلع حريق، مساء الجمعة، جوار عمارات النجيلة نتيجة اشتعال النيران في القمامة المتكدسة بجانب خطوط الكهرباء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء بمنطقتين في جنزور والكريمية.

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وقالت الشركة في بيان منشور، السبت، على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن فرق الصيانة التابعة لها تمكنت من تركيب أعمدة جديدة وإعادة الخدمة الكهربائية إلى الخطوط المغذية لعدد من المناطق وتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين الذين انقطع عنهم التيار.

وكان الحريق تسبب في إتلاف خمسة أعمدة ضغط عالٍ، وفقد التغذية عن خط اتجاه السوق من محطة 11/30 النجيلة التابع لدائرة توزيع جنزور، وكذلك فقد التغذية عن خط أبوروين من محطة 11 / 30 التابع لدائرة توزيع الكريمية، وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الرشاح بجنزور ومنطقة الرتيمي وخلة الفاندي بالكريمية.

أعمدة كهرباء محترقة بجوار عمارات النجيلة، 25 أبريل 2020. (شركة الكهرباء)
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