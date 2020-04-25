«بركان الغضب» تعلن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى مناطق عمليات حربية

شعار عملية بركان الغضب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت غرفة عمليات «بركان الغضب» أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود» وذلك استنادًا إلى قانون الطوارئ والنفير العام.

وبخصوص حركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية، طالبت «بركان الغضب» في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ممن يزاولو هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بـ«التنسيق مع حكومة الوفاق وبما يحافظ على سير العمليات العسكرية».

كما طالبت الغرفة بضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء «كورونا المستجد» إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها.