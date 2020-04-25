«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 25 أبريل 2020, 07:27 مساء
وزير الخارجية الموريتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد, (الإنترنت)

كشف موقع «أفريكا إنتلجانس» المقرب من دوائر صنع القرار في أوروبا، عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على مستشاريه، تعيين وزير الخارجية الموريتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد، مبعوثا خاصا إلى ليبيا بعد عرقلة واشنطن ترشيح الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة في المنصب الأممي.

ووفق الموقع الفرنسي اليوم السبت، فإن غوتیریس أبلغ مستشاريه الرئیسیین بتفضیله تعيين وزیر الخارجیة الموریتاني الحالي إسماعیل ولد الشیخ أحمد، خلفا لغسان سلامة المستقيل من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لا سيما أنه على دراية بالملف بعدما عمل نائبا في بعثة الأمم المتحدة في لیبیا من 2014 إلى 2015 قبل أن يشغل منصب الموفد الأممي إلى اليمن مدة ثلاث سنوات.

إقصاء «لعمامرة» يعمق الشكوك الأفريقية في نوايا الأمم المتحدة

وأوضح موقع «أفريكا أنتلجانس» أن الشیخ أحمد لم یتقدم بطلب لمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لكنه رجح حدوث توافقات دولية وإقليمية على شخصه لعدة أسباب، من بينها أن موریتانیا لا تتقاسم حدودا مع لیبیا، فقد حافظت البلاد على مسافة بين طرفي النزاع بالإضافة إلى ذلك تحتفظ موریتانیا بعلاقات جیدة مع جمیع الأطراف المتدخلين بشكل مباشر وغیر مباشر في الصراع اللیبي من ضمنهم الإمارات العربیة المتحدة وتركیا ومصر والمملكة العربیة السعودیة.

وبالمثل من المحتمل أن یحدث ترشیح الدبلوماسي الموریتاني إجماعا على مستوى البلدان المغاربیة، التي تھتم أیضا بتطور الوضع في لیبیا.

مواصلة غوتيريس البحث عن خليفة لغسان سلامة، جاءت في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية أهمية تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن، بغية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش