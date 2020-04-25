«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى ليبيا

وزير الخارجية الموريتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد, (الإنترنت)

كشف موقع «أفريكا إنتلجانس» المقرب من دوائر صنع القرار في أوروبا، عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على مستشاريه، تعيين وزير الخارجية الموريتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد، مبعوثا خاصا إلى ليبيا بعد عرقلة واشنطن ترشيح الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة في المنصب الأممي.

ووفق الموقع الفرنسي اليوم السبت، فإن غوتیریس أبلغ مستشاريه الرئیسیین بتفضیله تعيين وزیر الخارجیة الموریتاني الحالي إسماعیل ولد الشیخ أحمد، خلفا لغسان سلامة المستقيل من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لا سيما أنه على دراية بالملف بعدما عمل نائبا في بعثة الأمم المتحدة في لیبیا من 2014 إلى 2015 قبل أن يشغل منصب الموفد الأممي إلى اليمن مدة ثلاث سنوات.

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وأوضح موقع «أفريكا أنتلجانس» أن الشیخ أحمد لم یتقدم بطلب لمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لكنه رجح حدوث توافقات دولية وإقليمية على شخصه لعدة أسباب، من بينها أن موریتانیا لا تتقاسم حدودا مع لیبیا، فقد حافظت البلاد على مسافة بين طرفي النزاع بالإضافة إلى ذلك تحتفظ موریتانیا بعلاقات جیدة مع جمیع الأطراف المتدخلين بشكل مباشر وغیر مباشر في الصراع اللیبي من ضمنهم الإمارات العربیة المتحدة وتركیا ومصر والمملكة العربیة السعودیة.

وبالمثل من المحتمل أن یحدث ترشیح الدبلوماسي الموریتاني إجماعا على مستوى البلدان المغاربیة، التي تھتم أیضا بتطور الوضع في لیبیا.

مواصلة غوتيريس البحث عن خليفة لغسان سلامة، جاءت في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية أهمية تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن، بغية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع.