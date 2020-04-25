خط بحري جديد لنقل البضائع من ميناء صفاقس إلى طرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 25 أبريل 2020, 06:10 مساء
سفينة «أنوار أفريقيا» راسية في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم السبت، إطلاق خط بحري جديد لنقل مختلف المنتجات يربط بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس، على خلفية تأثر المبادلات التجارية عبر الحدود البرية بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة النقل واللوجستيك التونسية في بيان، إن إطلاق الخط البحري يهدف إلى تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ودعم جهود المصدرين والناقلين البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

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وحسب الوزارة، فإن هذا الخط البحري من شأنه أن يخلق مزيد الحركة الاقتصادية على المبادلات التجارية بهذا الميناء، إضافة إلى ما يوفره النقل البحري من إيجابيات خاصة على مستوى حجم البضائع المنقولة، وتخفيف الضغط على الطرقات، لاسيما بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية.

وتسبب غلق ليبيا وتونس حدودهما البرية، ضمن سلسلة تدابير احترازية تهدف للوقاية من فيروس «كورونا» منذ 20 مارس الماضي، في توقف حركة المبادلات التجارية بين البلدين، في وقت ظلت عشرات الشاحنات الليبية عالقة بالقرب من معبر رأس اجدير بتونس وهي محملة بسلع مختلفة قبل أن يتم الترخيص بدخولها الأربعاء الماضي.

واتفقت حكومة الوفاق والحكومة التونسية على آلية تسمح بتدفق شاحنات البضائع عبر معبر رأس اجدير البري في الاتجاهين، إلى جانب الاتفاق على تدفق السلع الغذائية والمواد الأخرى عبر المعبر بعد وضع آلية مشتركة، وهي تناوب سائقي الشاحنات المحملة بالبضاعة كل في بلده أو مكان وجوده بحيث يتم تسليم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود أصلاً في الدولة التي ترغب الشاحنة الدخول إليها.

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