الإثنين.. «خارجية الوفاق» تبدأ إجراءات العزل للعالقين في جنوب تونس تمهيداً لعودتهم لأرض الوطن

القنصلية الليبية في تونس, (الإنترنت)

تشرع القنصلية الليبية في صفاقس، في إجراءات المرحلة الثانية للحجر الصحي للمواطنين العالقين في المدينة ومدن الجنوب التونسي، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بعد غد الإثنين.

وبحسب بيان للقنصلية اليوم، فإن إجراءات العزل للراغبين في العودة لأرض الوطن ستكون في فندق «سانقو» بجرجيس، مطالبة المواطنين العالقين في مدينة صفاقس والمهدية وقابس وباقي مدن الجنوب التونسي، بالحضور إلى الفندق قبل الساعة 11 صباحا لإتمام إجراءات الإقامة.

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وشددت القنصلية علي عدة محاذير تتمثل في عدم السماح بالدخول أو الخروج من الفندق لأي شخص، إذ سيتم مراقبة المكان علي مدار الساعة عن طريق رجال الأمن وكاميرات المراقبة واللجنة المكلفة من القنصلية، مؤكدة أن من يخالف التعليمات سيتم استبعاده من خطة العودة.

وأوضحت أنه سيتم أخذ العينات من الموجودين في الفندق من الأنف أو الحلق، وحال ظهور حالات موجبة سيتم نقلها إلى مكان مخصص للعزل أو المستشفي حسب الحالة الصحية.

وشددت علي أن القنصلية غير مسئولة عن تكاليفة الإقامة والإعاشة في الفندق إلا في خدمات الشؤون القنصلية.