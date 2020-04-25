الإثنين.. «خارجية الوفاق» تبدأ إجراءات العزل للعالقين في جنوب تونس تمهيداً لعودتهم لأرض الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 04:00 مساء
القنصلية الليبية في تونس, (الإنترنت)

تشرع القنصلية الليبية في صفاقس، في إجراءات المرحلة الثانية للحجر الصحي للمواطنين العالقين في المدينة ومدن الجنوب التونسي، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بعد غد الإثنين.

وبحسب بيان للقنصلية اليوم، فإن إجراءات العزل للراغبين في العودة لأرض الوطن ستكون في فندق «سانقو» بجرجيس، مطالبة المواطنين العالقين في مدينة صفاقس والمهدية وقابس وباقي مدن الجنوب التونسي، بالحضور إلى الفندق قبل الساعة 11 صباحا لإتمام إجراءات الإقامة.

القنصلية العامة بصفاقس توفر الإقامة لـ862 مواطنا ليبيا

وشددت القنصلية علي عدة محاذير تتمثل في عدم السماح بالدخول أو الخروج من الفندق لأي شخص، إذ سيتم مراقبة المكان علي مدار الساعة عن طريق رجال الأمن وكاميرات المراقبة واللجنة المكلفة من القنصلية، مؤكدة أن من يخالف التعليمات سيتم استبعاده من خطة العودة.

وأوضحت أنه سيتم أخذ العينات من الموجودين في الفندق من الأنف أو الحلق، وحال ظهور حالات موجبة سيتم نقلها إلى مكان مخصص للعزل أو المستشفي حسب الحالة الصحية.

وشددت علي أن القنصلية غير مسئولة عن تكاليفة الإقامة والإعاشة في الفندق إلا في خدمات الشؤون القنصلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
وزير الصحة البريطاني يثني على المسلمين لتضحياتهم في رمضان
دولى
بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة طعام ثاني أيام رمضان