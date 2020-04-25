الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو ويتراجع مقابل العملتين البريطانية والتونسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 03:58 مساء

ارتفعت العملة الليبية أمام كل من العملتين الأميركية والأوروبية، في بداية تعاملات السوق الموازية، اليوم السبت، في حين تراجع الدينار الليبي أمام كل من العملة البريطانية والدينار التونسية.

فقد فقد الدولار ثلاثة قروش إلى 5.80 دينار اليوم، مقابل 5.83 دينار أول من أمس نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما انخفض اليورو إلى 6.25 دينار مقابل 6.27 دينار.

في حين زاد الجنيه الاسترليني إلى 7.15 دينار، مقابل 7.10 دينار، خلال الفترة نفسها، أيضا ارتفع الدينار التونسي إلى 1.99 دينار اليوم السبت، مقابل 1.97 دينار، الخميس، بينما استقر سعر صرف الليرة التركية دون تغيير عند 0.83 دينار. 

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