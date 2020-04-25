قنونو يعلن استهداف سيارة مسلحة في محيط بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 03:37 مساء
نيران مشتعلة من سيارة مسلحة استهدفها سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في محيط بني وليد، 25 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو «غارتين فجر اليوم السبت، على صهريج وقود، وسيارة مسلحة في محيط بني وليد، كانت في طريقها إلى ترهونة».

وقال قنونو في بيان منشور على صفحة عملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن السيارة كان على متنها عناصر تابعة لقوات القيادة العامة. وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت، مساء الجمعة، أن «طيران حكومة الوفاق دمر شاحنة ذخيرة شمال بني وليد» تابعة لقوات القيادة العامة.

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وفجر السبت، أعلن المكتب الإعلامي للناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن قوات حكومة الوفاق «شنت قصفا صاروخيا على مدينة ترهونة»، موضحًا أن «القصف كان بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية».

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