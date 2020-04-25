مركز مكافحة الأمراض يعلن خلو 42 عينة عشوائية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 01:55 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، خلو 42 عينة عشوائية للكشف على فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المركز، في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم العينات، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من «كورونا المستجد».

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وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى حالتي وفاة و61 إصابة نهاية الأسبوع الماضي، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع استمرار الإجراءات الاحترازية بمختلف أنحاء البلاد للحيلولة دون انتشار الوباء.

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم، الجمعة، 82 عينة، ثبت منها حالة إصابة واحدة بينما باقي العينات سلبية. ويوم الجمعة، أعلن المركز ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى حالتين بعد تسجيل وفاة إضافية، وذلك دون أن يعلن مزيد التفاصيل عن الحالة.

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