أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستئناف محادثات السلام

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة اليوم السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان «نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيرس، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان «ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار». وحمل البيان توقيع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

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ويوجه الاتحاد الأوروبي دعوات متكررة للتوصل للحل السياسي في ليبيا، لكنه اكتفى هذا الشهر بإطلاق العملية البحرية «إيريني» قبالة السواحل الليبية لمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وفي مقال نشره في موقع «بروكسل 2» الإخباري الأسبوع الماضي، أكد بوريل،أن وقف تدفق السلاح إلى ليبيا سيدفع باتجاه تعديل الحسابات الاستراتيجية للأطراف وتخفيض احتمالات «الحل العسكري»، مشددا على أهمية وقف إطلاق نار فعلي للبدء بعملية مصالحة بين الليبيين.