حريق قمامة يقطع الكهرباء عن منطقتين في جنزور والكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:09 صباحا

قالت الشركة العامة للكهرباء إن حريقا اندلع جوار عمارات النجيلة نتيجة اشتعال النيران في القمامة المتكدسة بجانب خطوط الكهرباء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء بمنطقتين في جنزور والكريمية.

ونوهت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء الجمعة إلى أن الحريق تسبب في إتلاف خمسة أعمدة ضغط عالٍ، وفقد التغذية عن خط اتجاه السوق من محطة 11/30 النجيلة التابع لدائرة توزيع جنزور. وأشار البيان إلى «فقد التغذية عن خط أبوروين من محطة 11 / 30 التابع لدائرة توزيع الكريمية، وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الرشاح بجنزور ومنطقة الرتيمي وخلة الفاندي بالكريمية.

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ولفت البيان إلى أن فرق الصيانة «ستباشر أعمال الصيانة اللازمة بعد حصر الأضرار»، مناشدًا «المواطنين بعدم وضع القمامة بجانب محطات التحويل أو خطوط النقل أو أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية مما يؤدي إلى أضرار جسيمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل». وتتعرض مرافق الشركة العامة للكهرباء إلى اعتداءات وتجاوزات متكررة منذ نحو تسع سنوات، في ظل تداعي الأوضاع الأمنية منذ العام 2011.

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