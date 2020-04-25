«داخلية الموقتة»: مسعود جبريل مديرًا لأمن الإبيار

شعار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت).

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار بتكليف عقيد محمد مسعود جبريل مديرًا لمديرية أمن الإبيار.

من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم مع مدير مديرية الأمن بسرت عقيد ميمي لأمين الصادق تدليل عدد من المختتقات التي تواجه عدد من الجهات الخدمية بسرت، وفق الصفحة الرسمية لبلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش اللقاء آخر المستجدات بملف اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت واحتياجاتها والتنسيق بينهما، كما جرى الاطمئنان على سير الخطة الامنية خلال شهر رمضان المبارك.