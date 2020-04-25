المسماري يعلن أن قوات الوفاق شنت قصفا صاروخيا على ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 03:44 صباحا
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي للناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري منذ قليل أن قوات حكومة الوفاق شنت قصفا صاروخيا على مدينة ترهونة.

وأوضح في بيان، أن «القصف كان بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية»، مشيرًا إلى أنه «جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها» ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة النبأ من مصدر مستقل. ودعا البيان «بعثة الامم المتحدة في ليبيا إلى الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين»، مشيرا إلى أن «رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة».

ويوم الجمعة، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، سقوط ثلاث إصابات بعد سقوط قذائف على منطقة عين زارة قرب النصب التذكاري.

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