موقع تونسي: ضبط شخصين عائدين من ليبيا حاولا الفرار من الحجر الصحي

عدد من العمال التونسيين ينتظرون بمعبر رأس اجدير قبل العودة إلى ديارهم. (فرانس برس)

نقل موقع تونسي، عن مصادر أمنية أن وحدات الحرس الوطني في منطقة سبيطلة، المتمركزة قرب المستشفى الجهوي الجديد والحي الجامعي، أحبطت عشية الجمعة، فرار شخصين من العائدين مؤخرا من ليبيا والموضوعين تحت الحجر الصحي الإجباري بالمبيت الجامعي.

وبحسب موقع الصباح التونسي، فإن الشخصين تسلقا السور الخارجي للمؤسسة وحاولا التسلل لأحد الأحياء القريبة، وعند إيقافهما قالا إنهما كان يريدان التحول إلي وسط مدينة سبيطلة بهدف شراء بعض الحاجيات.

فيما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، الإبقاء عليهما في حالة إيقاف على ذمة التحقيق، وتقرر وضعهما في مكان معزول بمركز الحرس داخل غرفة الاحتفاظ بمفردهما، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة إلى حين إحالتهما للنيابة العمومية للنظر في أمرهما.