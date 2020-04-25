موقع تونسي: ضبط شخصين عائدين من ليبيا حاولا الفرار من الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 01:08 صباحا
عدد من العمال التونسيين ينتظرون بمعبر رأس اجدير قبل العودة إلى ديارهم. (فرانس برس)

نقل موقع تونسي، عن مصادر أمنية أن وحدات الحرس الوطني في منطقة سبيطلة، المتمركزة قرب المستشفى الجهوي الجديد والحي الجامعي، أحبطت عشية الجمعة، فرار شخصين من العائدين مؤخرا من ليبيا والموضوعين تحت الحجر الصحي الإجباري بالمبيت الجامعي.

وبحسب موقع الصباح التونسي، فإن الشخصين تسلقا السور الخارجي للمؤسسة وحاولا التسلل لأحد الأحياء القريبة، وعند إيقافهما قالا إنهما كان يريدان التحول إلي وسط مدينة سبيطلة بهدف شراء بعض الحاجيات.

فيما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، الإبقاء عليهما في حالة إيقاف على ذمة التحقيق، وتقرر وضعهما في مكان معزول بمركز الحرس داخل غرفة الاحتفاظ بمفردهما، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة إلى حين إحالتهما للنيابة العمومية للنظر في أمرهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
وزير الصحة البريطاني يثني على المسلمين لتضحياتهم في رمضان
دولى
بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات
دولى
وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية.. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة ...
ليبيا
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس