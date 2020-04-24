«داخلية الوفاق» تنظم استعراضا للمكونات الأمنية للشروع في تنفيذ خطة 1 لمكافحة جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 11:55 مساء
استعـراض للمكونات الأمنية بحكومة الوفاق، 23 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس، الخميس، استعراضا لعدد من المكونـات الأمنيـة للـشروع فـي تـنـفيذ خـطـة التدابـير الأمنية رقـم 1 لمكافحة جائحة كورونا وحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد..
وبحسب بيان للوزارة اليوم، حضر الاستعراض وكيل وزارة الداخلية ميد خالد مازن وقيادات أمنية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تفقد عميد خالد مازن، الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس اجدير، والمخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع بمنفذ رأس جدير

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تأتي الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس اجدير، والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة، الذين كانوا موجودين بها قرابة شهر منذ دخولهم للأراضي الليبية، وأخذ العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتأكد من سلامتهم.

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