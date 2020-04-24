في الربع الأول.. صرف 39.1 مليون دينار لاستكمال المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 11:03 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق، عن صرف 39.1 مليون دينار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لاستكمال قيمة المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج، وذلك من مخصصات الباب الثالث.

وكشفت الوزارة في تقرير لها اليوم، عن تسجيل نفقات الدعم 1359 مليون دينار، تشمل 169 مليونا لدعم الأدوية و850 مليونا لدعم المحروقات و180 مليونا لدعم الكهرباء والإنارة العامة، و102.5 مليون دينار لدعم النظافة العامة و57.5 مليون دينار لدعم المياه والصرف الصحي.

وبحسب التقرير بلغت إيرادات الرسم علي مبيعات النقد الأجنبي المحققة حتي 31 مارس الماضي، 6635 مليون دينار.

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