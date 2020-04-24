وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع بمنفذ رأس اجدير

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، في الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس جدير، 24 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، عميد خالد مازن، اليوم الجمعة، الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس اجدير، والمخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تأتي الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس اجدير، والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة، الذين كانوا موجودين بها قرابة شهر منذ دخولهم للأراضي الليبية، وأخذ العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتأكد من سلامتهم.

واستمع مازن لعدد من أصحاب هذه الشاحنات حول الفترة التي وجدوا فيها داخل الحجر الصحي، والمشاكل التي واجهتهم وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.

رافق وكيل وزارة الداخلية، خلال الزيارة، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس.