رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 08:15 مساء
موقع إنتاج تابع لمصفاة نفط الزاوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوفاق، ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 1.900 مليون دينار، مقارنة بـ1.500 مليون دينار مقدرة خلال الفترة، بمعدل تحصيل 127%، وفق بيان للوزارة اليوم.

يأتي ذلك رغم إقفالات النفط التي تعاني منها ليبيا منذ شهر ينار الماضي، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ «البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، واتهت المؤسسة «القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية».

الترتيبات المالية: 26.4 مليار دينار إيرادات النفط.. و 25.28 مليار مخصصة للمرتبات بنسبة 95.7%

وأظهر بيان للمؤسسة مؤخرا أن خسائر الإقفالات القسرية للنفط تخطت 4 مليارات دولار، فيما حذر حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من التبعات السلبية لاستمرار الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية على حياة المواطنين.

فيما أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض الإيرادات غير النفطية لتسجل 372 مليون دينار، مقابل 757 مليون دينار مقدر خلال الفترة، بمعدل تحصيل 49% فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات
دولى
وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية.. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة ...
ليبيا
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
خلافات حول ليبيا تفجر اتهامات متبادلة بين تركيا وفرنسا
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة طعام اليوم الأول من رمضان