«بركان الغضب» تعلن تعرض محيط مطار معيتيقة للقصف

آثار دمار بادية على أحد المنازل بمحيط مطار معيتيقة بعدما تعرض للقصف، 24 أبريل 2020. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، الجمعة، تعرض «منازل مواطنين في محيط مطار معيتيقة للقصف بصواريخ غراد صباح اليوم».

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

آثار دمار بادية على أحد المنازل بمحيط مطار معيتيقة بعدما تعرض للقصف، 24 أبريل 2020. (بركان الغضب)

آثار دمار بادية على أحد المنازل بمحيط مطار معيتيقة بعدما تعرض للقصف، 24 أبريل 2020. (بركان الغضب)