صنع الله: رمضان فرصة للم الشمل والنهوض بالاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 11:40 صباحا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن شهر رمضان فرصة لليبيين من أجل لم الشمل والعمل على النهوض بالاقتصاد.

وأضاف: «أتمنى أن يكون هذا الشهر لتعزيز التآزر والتضامن بين أفراد الشعب الليبي والترفّع عن الخلافات والتفكير في أفضل السبل المتاحة لخدمة ليبيا والنهوض باقتصادها»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتقدم صنع الله بالتهنئة بحلول رمضان لجميع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، معقبا أن هذا الشهر فرصة للم شملنا وتوحيد صفنا، حيث يحيي الجميع خلاله شعائر ديننا الحنيف.

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وأوضح أن رمضان هذا العام له طعم مختلف، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بسبب انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد»، منوها بأن مؤسسة النفط ستبذل كل ما في وسعها لتوريد المزيد من المعدات الطبية ومساعدة جميع العاملين بها.

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