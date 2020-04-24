«مالية الوفاق»: إحالة أذونات مرتبات أبريل إلى «المركزي» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 09:46 صباحا
وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري خلال لقائه عمداء ببلديات الجنوب، 9 أبريل 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق أنها ستحيل أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر أبريل الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي صباح الأحد المقبل.

وانتهت إدارة الخزانة في الوزارة من إعداد الأذونات لجميع قطاعات الحكومية، مع مراعاة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 270 للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

ونص القرار على خفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري.

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وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف المشمولين بعلاوات التمييز بنص القرار رقم (27) لسنة 2011.

ويستثني من تطبيق القرار الوظائف المحددة في القرار رقم (24) لسنة 2019، الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء في حكمهم ووكلاء الوزراءات بنسبة 40%.

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