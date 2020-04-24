ليبيا تسجل ثاني وفياتها جراء فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 02:42 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى حالتين بعد تسجيل وفاة إضافية، وذلك دون أن يعلن مزيد التفاصيل عن الحالة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت النتائج جميعها سلبية.

وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، بينهم أربعة من بنغازي تماثلوا للشفاء وخرجوا من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي، فيما تضاف وفاة جديدة إلى الحالة التي أعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا، في حين يبلغ عدد المتعافين من «كورونا» 15 حالة.

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