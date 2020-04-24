لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: إجراء مسحات مخبرية لـ 16 حالة

شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، عدم استقبال مركز الإيواء والعزل بالبلدية أية حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لافتة إلى إجراء مسحات مخبرية لـ16 حالة تمهيدًا إلى إرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقالت اللجنة في إيجازها الصحفي اليومي المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر كشف على 17 حالة، بينهم حالة خرجت من المركز بعدما تأكد تمتعها بصحة جيدة، فيما تم إحالة الحالات الباقية لفريق الرصد والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأوضح أن الحالات الـ16 المحالة لفريق الرصد والاستجابة السريعة، بينهم طبيبين كانا بمستشفى العزل، و13 حالة لمخالطين للمصابين الذين تعافوا، أما الحالة الأخيرة فهي لمواطن يعاني من إلتهاب ف الصدر.

في حين، كشف مركز شهداء الزروق للكشف المبكر،على حالة واحدة لا تعاني من أعراض الفيروس وغادرت المركز، حسب البيان، الذي كشف عن تشكيل فريق خاص تابع للجنة العليا ببلدية مصراتة لمتابعة إجراءات العالقين بالخارج بالتنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.