ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية.. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 11:41 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، صورة «قاتمة للغاية» للوضع في ليبيا، وذلك في مؤتمر عقدته عبر الإنترنت، الخميس، تحدثت خلاله عن تحول البلاد إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة».

وقالت ويليامز في بداية المؤتمر: «يؤسفني أن أبلغكم أن لدي تقييمًا قاتمًا للغاية للوضع» في ليبيا، مشبهة الأوضاع في البلاد بـ«العاصفة المثالية لتصاعد الصراع الذي تغذيه مباشرة الأطراف الخارجية»، وأضافت: «إنها حقا حرب بالوكالة مزدهرة: لدينا المؤسسات المنقسمة، الفساد، الاقتصاد المتعثر، انخفاض شديد في الإيرادات النفطية، الوباء».

اقرأ أيضا ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح

وأشارت إلى أن ليبيا تتحول إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة» مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك، في «انتهاك» للحظر المفروض على توريد السلاح، مؤكدة أن «أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة»، حسب وكالة «رويترز».

وقالت ويليامز: «لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب، برو-إيه، وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام».

وأضافت: «هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة»، داعية كل أولئك الذين ينتهكون حظر السلاح، ومنهم «دول جلست على الطاولة في برلين ووقعت على احترام حظر السلاح»، إلى احترام تعهداتها، مشيرة إلى أن هذه الدول ما زالت «تواصل انتهاك الحظر بشكل صارخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
خلافات حول ليبيا تفجر اتهامات متبادلة بين تركيا وفرنسا
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة: حالات التسمم بالمواد المنظفة ترتفع