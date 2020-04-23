رصف طريق رئيسي جنوب طبرق بعد توقف دام أشهرا

أعمال الرصف بالطريق جنوب مدينة طبرق. (الإنترنت)

شرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق، اليوم الخميس، برصف الطريق الممتد من مفترق رابعة حتى تقاطع مدرسة خليل مصطفى بحي الحرية جنوب المدينة بعد تعثر دام لأشهر.

وقال مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق، المهندس طاهر طيب لـ«بوابة الوسط» إن تعثر تنفيذ المشروع كان نتيجة نقص مادة «البيتومين» وأعمال الصيانة الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي وجائحة «كورونا».

وأضاف طيب أن العمل بدأ من جديد في رصف الحارة اليمنى من شارع عمر المختار وسيجري رصف الشارع من مفترق رابعة إلى تقاطع مدرسة الخليل مصطفى كمرحلة أولى خلال شهر رمضان، متمنيا من المواطنين التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع حتى تتمكن من إنجاز عملها في الوقت المحدد.

وتعطل تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مناطق ومدن ليبيا بسبب قرارات حظر التجول المفروض من الجهات المختصة بسبب انتشار وباء «كورونا المستجد».