«تقصي الأهلة» بالحكومة الموقتة: الجمعة أول أيام شهر رمضان

صورة تعبيرية عن أهلة السنة الهجرية.

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت باللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون أول أيامه غدًا الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري.