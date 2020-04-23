السفير البريطاني يدعو الليبيين إلى الوحدة والتسامح مع حلول شهر رمضان

السفارة البريطانية في ليبيا, (الإنترنت)

هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، اليوم الخميس، الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يتحقق «السلام والمصالحة» خلال هذا الشهر.

وقال السفير إن شهر رمضان يمثل «فرصة لجميع المسؤولين في ليبيا والشعب الليبي للتفكير في القيم الجوهرية مثل التسامح والتعايش معا في أمان»، مؤكدًا أن ليبيا في حاجة ماسة إلى السلام كما أن شعبها له الحق في العيش بسلام ورخاء.

اقرأ أيضا السفير البريطاني يُعزي أسرة الطبيب الليبي الصادق الهوش بعد وفاته بفيروس «كورونا»

وشدد هوبتون على مواصلة بريطانيا جهودها في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو ليبيا «آمنة ومزدهرة».