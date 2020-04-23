مبادرة سياسية مرتقبة لرئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 07:20 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

نوه موقع مجلس النواب على الإنترنت إلى أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيلقي كلمة للشعب الليبي لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و«المبادرة السياسية لإنهاء الأزمة الليبية».

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في جنوب طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة من جهة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.

ومنذ أن أعلن المشير خليفة حفتر عن حملته العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، تعثرت جهود الوساطة وعملية التسوية التي كانت تجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر دوليا رفيع المستوى حول ليبيا في 19 يناير الماضي، كانت أبرز مخرجاته «عملية برلين» التي تهدف إلى إحياء الحوار الليبي عبر ثلاث مسارات سياسية وأمنية/عسكرية واقتصادية.

كما استضاف مقر الأمم المتحدة في جنيف جولتين للمسار العسكري وجولة واحدة للمسار السياسي فيما استضافة القاهرة جولة واحدة للمسار الاقتصادي، قبل أن يقدم المبعوث الأممي استقالته.

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