«صحة الوفاق»: افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العيون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 07:19 مساء
طبية تجري فحصًا طبيًا لعين مريضة في بقسم الطوارئ بمستشفى العيون بطرابلس، 23 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العيون بطرابلس، وذلك ضمن خطتها الهادفة لدعم القطاع العام وصيانة وتجهيز المستشفيات العامة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تسلمت المستشفى من الشركة المنفذة بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة طبق المعايير العالمية، مؤكدة جهوزيته الكاملة لاستقبال جميع حالات أمراض العيون.

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وأشار البيان إلى أن القسم يحتوي على صالة انتظار مريحة للمواطنين. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسلم مستشفى العيون وحدة كشف عيون متطورة تستخدم لقياس النظر وفق أحدث المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، كما أعلنت في نفس الشهر تزويد المستشفى بجهاز تصوير بصري مقطعي توافقي يتسم بأعلى سرعة تستخدم في ليبيا لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري.

مكتب الاستعلامات بمستشفى العيوان بطرابلس.
استراحة للمرضى وذويهم بمستشفى العيون بطرابلس.
استراحة للمرضى وذويهم بمستشفى العيون بطرابلس.
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